Боевики 6 раз нарушили режим тишины в зоне проведения ООС

Незаконные вооруженные формирования в четверг осуществили шесть обстрелов позиций объединенных сил, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции (ООС).

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня. При этом вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось… Потери среди военнослужащих объединенных сил не допущены", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00) на странице в Фейсбуке.

Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Красногоровка, Павлополь, Гнутово, Лебединское и Водяное.