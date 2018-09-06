События

18:10 06.09.2018

Пятерых несовершеннолетних доставили в полицию после ножевого ранения юноши на Крещатике

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Пятерых несовершеннолетних доставили в полицию после ножевого ранения юноши на Крещатике

В Киеве пятерых человек (все несовершеннолетние) доставили в Печерское управление полиции для дачи объяснений после конфликта и ножевого ранения 22-летнего молодого человека на ул.Крещатик.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции г.Киева, в дежурную часть Печерского управления полиции поступило сообщение о драке на ул.Крещатик.

На месте происшествия правоохранители установили, что между двумя компаниями молодых людей возникла драка, в результате которой одного из участников трижды ударили ножом и забрали мобильный телефон.

На момент приезда полицейских участники конфликта скрылись.

"22-летнего юношу госпитализировали с ранениями в грудь", - сказано в сообщении.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили и изъяли два ножа и мобильный, похожий на телефон потерпевшего.

"По показаниям и приметам свидетелей правоохранители задержали пять человек и доставили их в Печерское управление полиции. Все они – несовершеннолетние", - сообщили в полиции.

С ними работают следователи, устанавливая роль каждого из них. "Затем по согласованию с процессуальным руководителем будет решен вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления", - сказано в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Кроме того, после общения с пострадавшим будет произведена дополнительная квалификация по исчезновению его мобильного телефона, а после проведения судебно-медицинской экспертизы – по степени тяжести нанесенных телесных повреждений.

Теги: #ножевые_ранения #крещатик #несовершеннолетние #полиция
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