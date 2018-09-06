Низовой лесной пожар в Змиевском лесхозе на Харьковщине локализован
Спасатели локализовали низовой лесной пожар на территории Чемужовского лесничества Змиевского лесхоза возле с.Миргороды Харьковской области.
Как сообщает в четверг пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, разведкой было установлено, что горение хвойной подстилки происходит в кварталах №№ 12, 13 16 и 17.
"В 14:00 пожар лесного массива вблизи с.Миргороды Змиевского района локализован на площади 3 га", - сказано в сообщении.
К тушению пожара привлечены 8 отделений ГСЧС на автоцистернах и пожарный вертолет Ми-8. Вертолет осуществил 10 сбросов воды (20 т).
На верхние ярусы хвойных деревьев огонь не распространился.