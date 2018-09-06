"Укроборонпром" и израильская U.F.B Technologies будут сотрудничать в области материаловедения

Госконцерн "Укроборонпром" и израильская U.F.B Technologies Ltd. намерены наладить сотрудничество в области материаловедения.

Как сообщила в четверг пресс-служба госконцерна, в ходе международной оборонной MSPO-2018, проходящей 4-7 сентября в Кельце (Польша), входящее в госконцерн ГП "Промоборонэкспорт" и израильская U.F.B Technologies подписанием меморандума закрепили планы по организации сотрудничества в области производства и реализации композитных и полимерных комплектующих для украинской оборонной продукции.

По оценкам "Укроборонпрома", организация перспективного партнерства с U.F.B Technologies позволит обеспечить высококачественными полимерными и композитными комплектующими, в том числе, предприятия бронетанкового и авиастроительного кластеров госконцерна, а также решить отдельные актуальные задачи украинского ОПК в области импортозамещения и повышения конкурентоспособности украинской оборонной продукции на мировых рынках.

MSPO - одна из крупнейших площадок оборонпрома стран Центральной Европы. Ежегодная выставка организуется и проходит под патронатом президента Республики Польша. Украина принимает участие в MSPO с 2014 года.

"Укроборонпром" презентует на MSPO-2018 перспективные разработки бронетехники, а также высокоточного и термобарического вооружения.