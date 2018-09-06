Помпео, Пенс и Коутс заверили, что не являются авторами статьи в NYT о борьбе против политики Трампа

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг заверил, что не является автором анонимного материала, опубликованного ранее газетой The New York Times о противоречиях в Белом доме, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Это не моя статья", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства журналистам после встречи с индийскими официальным лицами в Дели.

Он также обвинил СМИ в попытках подорвать деятельность администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, эта ситуация "вызывает необычайное беспокойство".

Директор нацразведки Дэн Коутс также решительно отверг предположения о том, что автором этой статьи мог быть он, либо его заместитель.

"Это заведомо ложно. Мы этого не делали", - приводит агентство слова Д.Коутса.

При этом о непричастности вице-президента США Майка Пенса заявил его представитель Джеррод Эйген. В своем аккаунте в Twitter он написал, что М.Пенс всегда подписывается, когда пишет статьи.

Кроме того, Дж.Эйген отметил, что автору этого материала "должно быть стыдно". Он назвал публикацию "лживой, нелогичной и подлой".

The New York Times в среду опубликовала материал без подписи, озаглавленный "Я - часть сопротивления внутри администрации Трампа". Автор, назвав себя "высокопоставленным сотрудником" аппарата Белого дома, сообщил о наличии в администрации группы официальных лиц, противодействующих политике президента.

"Многие чиновники высокого ранга в его (Д.Трампа - ИФ) собственной администрации усердно работают, чтобы изнутри подорвать часть направлений проводимой им политики, а также воспрепятствовать проявлению его худших наклонностей", - написал аноним.

После этой публикации Д.Трамп потребовал от издания назвать имя ее автора. При этом он усомнился, что такой автор существует в реальности.

"Если этот анонимный трус реально существует, то "Нью-Йорк таймс" должна выдать его правительству, исходя из интересов национальной безопасности", - написал американский лидер в своем аккаунте в Twitter.