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17:59 06.09.2018

Турция начала строить объект для размещения С-400 – СМИ

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Турция начала строить объект для размещения С-400 – СМИ

Турция начала строительство объекта для размещения зенитных ракетных систем С-400, сообщает в четверг телеканал Си-эн-би-си со ссылкой на источник, ознакомившийся с докладом разведки по этой теме.

"Турция строит объект для российской зенитной ракетной системы, несмотря на призывы со стороны США не покупать эту систему", - сообщает телеканал.

В докладе приводятся спутниковые снимки, на которых видны бетонная стартовая площадка и бункеры, рассказал телеканалу источник. По утверждению источника, объект по своим параметрам подходит именно под размещение С-400.

Телеканал не указывает, о докладе разведки какой страны идет речь.

Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году, сообщил в минувшем августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отметила, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

Теги: #сша #турция #ракетные_системы
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