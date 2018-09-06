Рада предусмотрела выплаты семьям военных, умерших от ран в течение года после увольнения со службы

Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство и разрешила назначать одноразовую денежную помощь членам семей военнослужащего, который умер в течение года после увольнения со службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии и других заболевания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №6268-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающийся повышения социальной защиты военнослужащих проголосовал во втором чтении и в целом 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Документом внесены изменения в законы "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О воинской обязанности и военной службе", согласно с которыми одноразовая денежная помощь будет назначаться в случае смерти бывшего военнослужащего в течение года после его увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранений, контузии или заболеваний, связанных с выполнением обязанностей военной службы.

В ныне действующей редакции закона такая помощь назначается лишь в случае смерти военнослужащего, которая наступила в период прохождения им военной службы, или вследствие заболевания, или несчастного случая, которые имели место в период прохождения службы.