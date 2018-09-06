События

14:59 06.09.2018

Рада предусмотрела выплаты семьям военных, умерших от ран в течение года после увольнения со службы

1 мин читать
Рада предусмотрела выплаты семьям военных, умерших от ран в течение года после увольнения со службы

Верховная Рада Украины внесла изменения в законодательство и разрешила назначать одноразовую денежную помощь членам семей военнослужащего, который умер в течение года после увольнения со службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии и других заболевания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за законопроект №6268-1 о внесении изменений в некоторые законы Украины, касающийся повышения социальной защиты военнослужащих проголосовал во втором чтении и в целом 261 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Документом внесены изменения в законы "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и "О воинской обязанности и военной службе", согласно с которыми одноразовая денежная помощь будет назначаться в случае смерти бывшего военнослужащего в течение года после его увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие ранений, контузии или заболеваний, связанных с выполнением обязанностей военной службы.

В ныне действующей редакции закона такая помощь назначается лишь в случае смерти военнослужащего, которая наступила в период прохождения им военной службы, или вследствие заболевания, или несчастного случая, которые имели место в период прохождения службы.

Теги: #всу #семья #рада #смерть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ВСУ закрыл производство по иску нардепа Власенко к Порошенко о назначении Жебривского аудитором НАБУ

Участники акции под Радой требуют до 16 октября начать рассмотрение Избирательного кодекса

В Украине работает многонациональная инспекционная группа Великобритании

"Укргазвыдобування" рассчитывает на быстрое разблокирование своих счетов согласно решению ВСУ

Рада приняла закон о дерегуляции сахарной отрасли

Трижды боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник днем

Во Львовской области стартовали многонациональные учения Rapid Trident-2018

Глава "ДНР" Захарченко погиб от взрыва в Донецке - источник

В Украине работает многонациональная инспекционная группа Дании, которая посетит части ВСУ на Донбассе

Боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Еще 2 книги не разрешил ввезти из РФ с признаками фальсификации истории и имперской идеологии государства-агрессора

Глава МВД ФРГ назвал миграцию корнем всех проблем в Германии

Из-за сжигания сухостоя в Харьковской области загорелись дома и хозпостройки

Суд продлил арест экс-начальнику Управления СБУ в Киеве Щеголеву

Деятельность сети букмекерских контор пресекли правоохранители в Харькове

Лидеры тихоокеанских государств призывают США вернуться в Парижское соглашение по климату

Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение госграницы Украины

Патриарх Варфоломей заявил, что Константинопольский патриархат имеет исключительные права на решение проблем православного мира

Starbucks открывает первое заведение в Италии

Геращенко просит СБУ проверить детали поездки нардепа Балицкого на отдых в Крым

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА