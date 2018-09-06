События

14:34 06.09.2018

Из-за сжигания сухостоя в Харьковской области загорелись дома и хозпостройки

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Из-за сжигания сухостоя в Харьковской области загорелись дома и хозпостройки

В се.Задонецкое Змиевского района Харьковской области из-за выжигания сухостоя возник пожар: огонь перекинулся на дома и хозяйственные постройки и угрожал хвойному лесу..

Как сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, информация о пожаре поступила на номер "101" в 12:15 в четверг.

"Из-за чрезвычайной пожарной опасности и усиления ветра пожар быстро приобрел большой размах. На момент прибытия первых спасательных подразделений ГСЧС сухая трава горела на площади около 1 га. Также горела заброшенная деревянная хата под №27 и крыша соседского дома №32. Кроме того, огонь охватил еще 3 хозяйственных здания и гараж", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 5 пожарно-спасательных отделений ГСЧС на автоцистернах, местная пожарная команда из поселка Андреевка и пожарная автоцистерна ведомственной пожарной охраны Змиевского лесхоза.

Совместными усилиями в 12:46 четверга огонь удалось локализовать. Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов горения. Угроза лесного пожара ликвидирована. Пострадавших нет.

Теги: #гсчс #пожар #харьков
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