Еще 2 книги не разрешил ввезти из РФ с признаками фальсификации истории и имперской идеологии государства-агрессора

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) отказал ООО "Етниктрейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории России двух книг московского издательства "Свет" с признаками пропаганды, в них фальсифицируется история, навязываются имперские идеологические доктрины государства-агрессора.

"В частности, не дано разрешение на ввоз книги создателя новых мифов о "сверхдержаве" России Бориса Баландинского "Языческие шифры русских мифов. Боги, звери, птицы ...", а также издания "Велесова книга", предисловие к которой в духе имперских идеологических доктрин написал Александр Асов", - уточняется в сообщении, обнародованном на сайте Госкомтелерадио в четверг.

Как отметил член экспертного совета Госкомтелерадио, ученый Виталий Довгич, автор предисловия А.Асов - известный фальсификатор первоисточников, полемика с которым продолжается с начала 90-х. "А он теперь, уже в духе государственной пропаганды РФ, продолжает удлинять историю России, которой в мире не было во времена, когда фиксировались дощечки "Велесовой книги", - отметил В.Довгич.

"Это предисловие является типичной попыткой России присвоить украинскую историю, территорию, распространить шовинистические мифы о "братской колыбели" народов-братьев", - отметила член экспертного совета Алла Ковтун.