Суд продлил арест экс-начальнику Управления СБУ в Киеве Щеголеву

Суд продлил арест до 4 ноября экс-начальнику Управления СБУ в г.Киеве и Киевской области Александру Щеголеву, который обвиняется в принятии решения о проведении антитеррористической операции в центральной части Киева во времена Евромайдана в конце 2013-начале 2014 годах.

"Генералу Щеголеву Александру Юрьевичу продлен арест до 04.11.18. 1112 дней под стражей, три года застенков, отсутствие надежды на рассмотрение дела в разумные сроки – цена, которую платит настоящий офицер за верность присяге и воинскому долгу", - написал адвокат Валентин Рыбин на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Как сообщалось, А.Щеголев в настоящее время находится в СИЗО и Шевченковский суд рассматривает дело по обвинению его в принятии 18 февраля 2014 года решения о проведении антитеррористической операции в центральной части Киева.

А.Щеголева взяли под стражу 20 августа 2015 года.