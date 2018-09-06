Деятельность сети букмекерских контор пресекли правоохранители в Харькове

Прокуратура Харьковской области совместно с управлением защиты экономики в области и следственным управлением ГУ Нацполиции в области разоблачили и пресекли деятельность сети букмекерских контор, которые незаконно предоставляли доступ к участию в пари и играх, в том числе принимали ставки на результаты различных спортивных событий.

"Санкционированные судом обыски проведены в 3 заведениях в различных районах Харькова. Изъято 36 системных блоков, с помощью которых осуществлялся доступ к азартным играм, 32 монитора, 18 телевизоров, интернет-роутеры, маршрутизаторы, мобильные телефоны, кассовые аппараты, бухгалтерская документация, в которой фиксировались ставки и выигрыши посетителей заведения, более 40 тыс.грн", - сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Сейчас назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых решится вопрос о уведомление о подозрении лицам, причастным к организации и проведению азартных игр. Досудебное расследование проводится по ч.1 ст.203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.