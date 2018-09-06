События

09:43 06.09.2018

Директор харьковского КП требует с экс-тещи возмещение 1 млн грн морального ущерба

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Московский районный суд Харькова приступил к рассмотрению по сути дела об организации заказного убийства КП "Горэлектротранссервис" Владислава Васенко.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в ходе заседания в среду прокурор Михаил Чопко зачитал обвинительный акт, в соответствии с которым бывшая теща В.Васенко Наталья Морозовская заказала убийство своего экс-зятя, замаскированное под естественную смерть, чтобы ее дочь могла получить в собственность все совместно нажитое с бывшим мужем имущество и деньги, а также беспрепятственно общаться и воспитывать их общую дочь. Суды из-за имущества и опеки над ребенком тянулись с 2015г.

Обвиняемая нашла исполнителя, ранее неоднократно судимого за корыстные преступления, но тот, узнав все условия "сделки", сообщил о ней в правоохранительные органы. После этого события развивались под контролем правоохранителей. По замыслу подозреваемой, "киллер" должен был подменить препарат, который принимал ее бывший зять. Сотрудники спецподразделения СБУ и следователи прокуратуры разработали операцию по имитации преступления. После того, как женщина передала "исполнителю" аванс $1,5тыс. (всего она обещала $10 тыс.), было сымитировано убийство.

Н. Морозовской инкриминируется организация заказного убийства из корыстных побуждений (ч.3 ст.27, ч.1 ст.14, п. 6,11, ч.2 ст.115 УК Украины).

М.Чопко также сообщил, что в ходе досудебного расследования В.Васенко заявил гражданский иск о компенсации морального ущерба в сумме 1 млн.грн.

Н.Морозовская свою вину не признала. Она выразила готовность дать показания, но только после того, как суд допросит потерпевшего и свидетелей, а также изучит все доказательства по делу.

В ходе заседания в понедельник суд также рассмотрел вопрос о продлении меры пресечения обвиняемой. Прокурор ходатайствовал о продлении содержания под стражей без установления залога, мотивируя это существующими рисками (в т.ч. влияния на свидетелей и возможности совершения нового преступления). Адвокат Н.Морозовской Антон Хряпинский настаивал на домашнем аресте, ссылаясь на то, что его подзащитная инвалид третьей группы (у нее астма и ряд хронических заболеваний. Кроме того, по его мнению, риски, на которые ссылался прокурор, не доказаны.

Суд счел позицию обвинения более аргументированной и продлил содержание под стражей до 4 ноября.

Как сообщалось, 24 января на ул.Сумская В.Васенко якобы стало плохо в машине и он вызвал скорую. По дороге к автомобилю врачей потерял сознание. Позднее врачи констатировали смерть. После публикации сообщений о смерти В.Васенко в ряде местных СМИ и соболезнования городских властей на официальном сайте мэрии, заказчица передала "исполнителю" остаток оговоренной суммы ($8,5 тыс.).

25 января подозреваемую задержали в порядке ст.208 УПК во время передачи денег.

Теги: #кп #харьков
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