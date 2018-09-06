254 тонны гумпомощи от международного комитета Красного Креста проследовало в ОРДО через КПВВ "Новотроицкое" – пограничники

Гуманитарный груз от Международного комитета Красного Креста (254 тонны) направился на временно оккупированную территорию Донецкой области через КПВВ "Новотроицкое" (Волновахский р-н), сообщает в четверг пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" В сторону направлении временно оккупированной территории последовало 15 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. В грузовиках находились продуктовые, гигиенические наборы, лекарственные препараты, медицинское оборудование и строительные материалы от Международного комитета Красного Креста. В общем оформлено груз общей массой более 254 тонн" – сказано в сообщении.