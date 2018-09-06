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08:27 06.09.2018

Народного депутата Украины оставили без квартиры

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Народного депутата Украины оставили без квартиры

Квартиру народного депутата Юрия Деревянко на улице Пушкинская в Киеве, которой он владеет с 1997 года, незаконно переоформили на другого человека, сообщает пресс-служба народного депутата

Об этом политик сообщил в видео-стриме на своей странице в сосети Фейсбук

"Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже более 20 лет и в которой я прописан, украли! Переоформили на другого владельца, сломали замки и заменили их на новые и в один момент моя собственность стала уже чужой", - сообщил Ю. Деревянко в среду вечером.

Нардеп также сообщил, что 30 августа, когда он находился в Харькове, и попросил своих помощников забрать почту.

"Они прислали мне фотографии сломанных дверей моей собственной квартиры с новыми замками", - отметил Деревянко.

Народный избранник сообщил, что согласно документам из государственного реестра, владельцем квартиры является Писанко Иван Иванович, который якобы купил эту квартиру на бирже в 1999 году. "Он зарегистрировал свое право собственности еще 4 июля 2018 в 13 часов 05 минут и 14 секунд, когда я находился в Верховной Раде", - возмутился нардеп.

Позже депутат вызвал полицию и адвоката, в результате чего было возбуждено уголовное дело.

Такое положение вещей нардеп считает "следствием беззакония и отсутствия нормальной правоохранительной системы" – говорится в сообщении.

 

Теги: #киев #нардеп #украина #квартира
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