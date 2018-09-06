Боевики 31 раз обстреляли позиции ВСУ, погиб один военный, еще трое ранены – штаб ООС

За минувшие сутки боевики 31 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате чего один военнослужащий погиб, трое получили ранения, сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС)

"Противник 31 раз открывал огонь по позициям наших войск, Вооружение, запрещено минскими договоренностям, противник при этом не применял. В результате боевых действий один наш защитник погиб, трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – говорится в сводке, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Facebook в четверг утром.

Несмотря на действие "школьного" перемирия, противник ежедневно увеличивает количество обстрелов.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы украинских позиций в районах населенных пунктов Сизое, Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Шумы, Новгородское, Опытное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное и Широкино" – сообщают в штабе ООС.

Кроме того боевики НВФ цинично обстреляли из крупнокалиберных пулеметов жилой сектор н. п. Красногоровка, в результате чего возник пожар и был поврежден жилой дом. Силами военнослужащих и подразделения ДСНС Украины, привлеченного в состав Объединенных сил, пожар был локализован.

"С начала текущих суток противник 4 раза обстрелял позиции украинских военных. На Донецком направлении - из гранатометов и стрелкового оружия в районе Марьинки, на Мариупольском направлении - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Чермалык и Водяное. Потерь среди наших защитников нет" – подытожили в штабе ОООС

По данным украинской разведки, за минувшие сутки двое боевиков НВФ были уничтожены, еще пятеро ранены.