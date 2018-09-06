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05:14 06.09.2018

Гражданин Украины пытался тайком ввезти в страну 30 кг смеси для кальяна – Госпогранслужба

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Гражданин Украины пытался тайком ввезти в страну 30 кг смеси для кальяна – Госпогранслужба

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили партию смеси для кальяна общим весом около 30 килограммов, которую пытался тайком ввезти из РФ 57-летний гражданин Украины.

"В пункт пропуска Гоптовка на въезд в Украину прибыл микроавтобус марки Ниссан под управлением 57-летнего украинца. Во время погранично-таможенного оформления, правоохранителями было принято решение о проведении углубленного осмотра автомобиля. В ходе проверки автомобиля, пограничники совместно с представителями ГФС обнаружили среди личных вещей и в аккумуляторной секции 60 блоков смеси (по 10 пачек в каждом) для кальяна", - сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины. В отношении гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил.

 

Теги: #госпогранслужба #украина #харьков #контрабанда
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