События

03:53 06.09.2018

Рецидивисту, решившему подзаработать на призывниках, "светит" до 5 лет – прокуратура

1 мин читать
Рецидивисту, решившему подзаработать на призывниках, "светит" до 5 лет – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в Фрунзенский райсуд города обвинительный акт в отношении 56-летнего неоднократно судимого харьковчанина, подозреваемом в вымогательстве денег с призывника за помощь в уклонении от службы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 369-2 (предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

"Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, в начале августа этого года подозреваемый на территории Немышлянского райвоенкомата познакомился с 18-летним парнем, который пришел, чтобы получить удостоверение о приписке к призывному участку. Мужчина предложил новому знакомому помочь уклониться от призыва, сказав, что у него есть знакомые в комиссариате, которые за деньги помогут быстро оформить необходимые документы. За "услуги" он попросил 9 тысяч гривен. и оставил свой номер мобильного для связи. Когда спустя некоторое время парень перезвонил ему и отказался от помощи, подозреваемый начал угрожать и пугать службой в тяжелых условиях. Тогда парень обратился с заявлением в полицию.

В рамках проведения негласных следственных действий призывник передал подозреваемому 3 тысячи гривен и 200 евро. После этого подозреваемого задержали правоохранители.

 

Теги: #прокуратура #рецедивист #украина #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Союз журналистов Украины потребовал прекратить давление на журналистов

В Никополе полицейские пресекли деятельность криминальной группировки "Белое братство"

Петиция с предложением установить памятник ученому, расшифровавшему письменность майя, зарегистрирована на сайте горсовета Харькова

В Одесской области стартовали укранско-румынские учения "Riverine-2018"

В субботу в Киеве стартует II Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet"

В Киеве по 9 сентября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

Кабмин в среду намерен одобрить концепцию целевой научно-технической космической программы Украины на 2018-2022 годы

Харьковчанке, торговавшей через Instagram несуществующими детскими кроватками, инкриминируют еще 40 эпизодов мошенничества

Труба назначил на должности пять заместителей директоров территориальных управлений ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявляет, что возможность переговоров США с Ираном зависит не от него, а от Тегерана

Глава МИД Ирана обвинил США в желании злоупотребить председательством в СБ ООН

Денисова просит у представителей ООН содействия в возвращении удерживаемых россиянами в Крыму рыбаков в Украину

Генпрокуратура получила разрешение суда на проверку смс в телефоне журналистки "Нового времени" Бердинских

Спецпредставитель ОБСЕ назвал лето-2018 самым спокойным с начала конфликта на Донбассе

Двое бойцов ВСУ ранены из-за обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе в течение дня

Гуманитарная подгруппа минской ТКГ посылает своего координатора Тони Фриша на неделю на Донбасс

Нетрезвый гражданин Германии прорвался через границу Украины на авто со швейцарской регистрацией, полиция открыла дело

КПВВ "Станица Луганская" возобновит работу 8 сентября - ОВГА

Директор ГБР Труба хочет увидеть результаты полиграфа своих замов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА