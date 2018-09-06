Рецидивисту, решившему подзаработать на призывниках, "светит" до 5 лет – прокуратура

Харьковская местная прокуратура № 3 направила в Фрунзенский райсуд города обвинительный акт в отношении 56-летнего неоднократно судимого харьковчанина, подозреваемом в вымогательстве денег с призывника за помощь в уклонении от службы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 369-2 (предложение оказать влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, за предоставление неправомерной выгоды) УК Украины.

"Максимальная санкция статьи предусматривает 5 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

По данным досудебного следствия, в начале августа этого года подозреваемый на территории Немышлянского райвоенкомата познакомился с 18-летним парнем, который пришел, чтобы получить удостоверение о приписке к призывному участку. Мужчина предложил новому знакомому помочь уклониться от призыва, сказав, что у него есть знакомые в комиссариате, которые за деньги помогут быстро оформить необходимые документы. За "услуги" он попросил 9 тысяч гривен. и оставил свой номер мобильного для связи. Когда спустя некоторое время парень перезвонил ему и отказался от помощи, подозреваемый начал угрожать и пугать службой в тяжелых условиях. Тогда парень обратился с заявлением в полицию.

В рамках проведения негласных следственных действий призывник передал подозреваемому 3 тысячи гривен и 200 евро. После этого подозреваемого задержали правоохранители.