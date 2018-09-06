Трамп заявляет, что возможность переговоров США с Ираном зависит не от него, а от Тегерана

Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что возможность проведения переговоров с иранской стороной зависит от Тегерана, а не от него самого.

"Посмотрим, что произойдет с Ираном, хотят ли они вести переговоры или нет, это зависит от них, а не от меня", - сказал американский лидер на встрече с эмиром Кувейта Сабахом аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабахом.

"Иран сейчас другой, нежели был, когда я только вступил в должность президента", - отметил Д.Трамп.

Кроме того, он добавил, что Иран сейчас находится "в тотальном кризисе".

"Когда я возглавил Белый дом, стоял вопрос о том, сколько времени пройдет до того момента, как они (Иран - ИФ) возьмут под свой контроль весь Ближний Восток. Сейчас же они беспокоятся о своем собственном выживании как государства", - сказал президент США.

Между тем, говоря об отношениях с Кувейтом, Д.Трамп отметил тесное сотрудничество между двумя странами в ряде сфер.

"Мы осуществляем вместе торговлю в крупных размерах, инвестиции, а также борьбу с терроризмом. Кувейт - наш большой партнер", - подчеркнул глава Белого дома.

Он также указал на то, что Кувейт закупает "огромное количество военного оборудования" у США. Однако, вместе с тем, Д.Трамп заявил о том, США и Кувейт "усердно работают вместе, чтобы установить стабильность в ближневосточном регионе".