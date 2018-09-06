Союз журналистов Украины потребовал прекратить давление на журналистов

Национальный союз журналистов Украины требует прекратить давление на журналистов в связи с разрешением Генеральной прокуратуре Украины доступа к их телефонам, говорится в сообщении на сайте НСЖУ.

"Национальный союз журналистов Украины возмущен решением украинского суда, который предоставил генпрокуратуре доступ к информации телефона журналистки Натальи Седлецкой за последние полтора года. НСЖУ требует прекратить давление на главного редактора программы расследований "Схемы" интернет-издания "Радио Свобода", - говорится в сообщении союза журналистов Украины в среду вечером.

"В Украине продолжается кампания запугивания и давления на неудобных журналистов. Вместо публичного отчета о состоянии расследований преступлений против журналистов, Генпрокуратура рыщет по личной переписке и контактам руководительницы программы "Схемы"" - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, 27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры дал разрешение получить от провайдера информацию по телефону руководителя программы журналистских расследований "Схемы" Натальи Седлецкой. В постановлении речь идет о предоставлении доступа следствию к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016 по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

За истекший период редакция программы "Схемы" осуществила и обнародовала ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины. Журналистка Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.