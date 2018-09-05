Денисова просит у представителей ООН содействия в возвращении удерживаемых россиянами в Крыму рыбаков в Украину

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова попросила оказать содействие скорейшему возвращению незаконно удерживаемых на территории оккупированного Россией Крыма граждан Украины – членов экипажа рыболовецкого сейнера "ЯМК-0041" на Родину.

"Я обращаюсь к верховному комиссару ООН по правам человека Зейду Рааду аль Хусейну, к председателю Совета ООН по правам человека Воиславу Шуцу, председателю Комитета ООН по правам человека Юджи Ивасаве, председателю Комитета ООН против пыток Йенсу Модвигу, председателю Подкомитета ООН по предупреждению пыток Малкольму Эвансу, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, президенту Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания Николаю Гнатовскому с просьбой повлиять на ситуацию и посодействовать немедленному возвращению незаконно удерживаемых граждан Украины на Родину", - написала Л.Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она напомнила, что уже прошло 4 месяца со дня задержания пограничниками ФСБ Российской Федерации экипажа украинского судна "ЯМК-0041". Члены экипажа Сергей Калиниченко, Виктор Новицкий, Руслан Скрипник, Геннадий Отичко и Олег Блок вынуждены находиться в Крыму, поскольку их лишили паспортов. Также они вынуждены снимать жилье, за которое платят из собственного кармана.

"Своими действиями Российская Федерация нарушила права человека на свободу, личную неприкосновенность и свободу передвижения, предусмотренные в ст. 3, 9 и 13 Всеобщей декларации прав человека, ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 9, 12 Международного пакта о гражданских и политических правах и ст. 5 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подытожила Л.Денисова.

Как сообщалось, 4 мая РФ задержала рыболовецкое судно "ЯМК-0041" с украинскими моряками на борту. 16 мая Федеральная служба безопасности РФ объявила о возбуждении уголовного дела в отношении капитана судна Виктора Новицкого по ч.3 ст.256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). На судно "ЯМК-0041" наложен арест.