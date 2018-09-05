События

18:34 05.09.2018

Двое бойцов ВСУ ранены из-за обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе в течение дня

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Двое бойцов ВСУ ранены из-за обстрелов боевиков украинских позиций на Донбассе в течение дня

 В течение дня среды, с 7.00 до 18.00, боевики на Донбассе существенно увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных сил Украины и 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностями, враг не применял… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В течение дня украинские позиции были обстреляны в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Чермалык, Водяное, Гнутово и Лебединский.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сводке.

Теги: #поранені #оос #донбас
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