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17:55 05.09.2018

Директор ГБР Труба хочет увидеть результаты полиграфа своих замов

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Директор ГБР Труба хочет увидеть результаты полиграфа своих замов

 Директор Государственного бюро расследований Роман Труба настаивает на правомерности своего требования получить результаты прохождения полиграфа кандидатами на руководящие органы в ГБР.

"Я не принимал решения об отказе кому-либо из кандидатов в назначении на должность. Я отказал в рассмотрении представлений кандидатам на назначение на должности", - сказал он на заседании комитета Верховной Рады по предотвращению и противодействию коррупции.

Р.Труба подчеркнул, что именно результаты полиграфа являются основанием для принятия кадровых решений директором ГБР.

"Я вам скажу, что директор ГБР в ноябре 2017 года и в сентябре 2018 года - это разные директоры ГБР. Я стал более опытным и умным. Я не проверил тогда полиграф кандидатов на первого заместителя и заместителя директора ГБР. Поэтому сегодня я направлю запрос во внешнюю комиссию, чтобы выяснить, где находится этот полиграф", - указал он.

Р.Труба также пояснил, что пришел на заседании данного комитета, а не комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, поскольку антикоррупционный комитет заблаговременно направил ему соответствующий запрос. Кроме того, он посетовал, что на правоохранительного комитета ему ранее не предоставляли возможность высказать свою точку зрения.

Теги: #гбр #полиграф #труба
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