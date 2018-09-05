События

17:30 05.09.2018

Прибытия в Умань до 40тыс. паломников-хасидов ожидают в Нацполиции Украины в этом году

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Прибытия в Умань до 40тыс. паломников-хасидов ожидают в Нацполиции Украины в этом году

На Нового года по иудейскому календарю - Рош ха-Шана – в Умань (Черкасская обл.) уже прибыло около трех тысяч паломников-хасидов, а всего в Национальной полиции Украины прогнозируют прибытие около 40 тыс. иностранных гостей.

"Всего на празднование Нового года по иудейскому календарю ожидается прибытие около 40 тыс. иностранных гостей. Полицейские уже начали мероприятия по обеспечению общественной безопасности в районе массового пребывания паломников", - сообщается на сайте Нацполиции в среду.

Работу рабочей группы оперативного штаба и работу сводного отряда проверил заместитель главы Нацполиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич. Также вместе с начальником полиции Черкасской области Валерием Февралем он совершил обход места компактного проживания паломников, проверили контрольно-пропускные пункты и стационарные посты.

"Полицейские держат все под контролем. Сотрудники взрывотехнической службы, спецподразделения, патрульной полиции, кинологи со служебными собаками работают в две смены. В оперативном штабе есть все технические возможности для контроля и обеспечения безопасности во время мероприятий. Правоохранители несут службу в усиленном режиме. На сегодняшний день в Умань прибыло около трех тысяч паломников", - рассказал заместитель главы Нацполиции.

В районе несения службы разработаны 46 пеших маршрутов, 17 стационарных постов, 10 контрольно-пропускных пунктов и 2 пункта визовой поддержки.

Также на время мероприятий в месте компактного пребывания паломников-хасидов перекрыто движение.

Ранее в Умань прибыли первые полицейские сводного отряда, которые будут привлечены для обеспечения правопорядка во время Рош ха-Шана.

Как известно, каждую осень в Умань, где находится могила лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана, для празднования Рош ха-Шана прибывают паломники-хасиды со всего мира.

В этом году празднование приходится на период с 9 по 11 сентября.

Теги: #хасиды #полиция #умань
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