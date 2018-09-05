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16:40 05.09.2018

РФ отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке своих следователей на Донбасс

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РФ отказалась предоставить Украине и ОБСЕ информацию об отправке своих следователей на Донбасс

 Представители России на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в среду в Минске отказалась предоставить информацию украинской стороне и ОБСЕ об отправке, в нарушение украинских и российских законов, каких-либо следователей на Донбасс для расследования гибели главы "ДНР" Александра Захарченко в Донецке, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко

"Украинская сторона потребовала РФ немедленно предоставить полную информацию относительно фактов и заявлений, появившихся в СМИ, что российская сторона направила на оккупированный Донбасс каких-то следователей расследовать убийство главаря боевиков", - написала И.Геращенко в своей странице в соцсети Фейсбук в среду по итогам встречи подгруппы.

По ее словам, во-первых, это грубое нарушение украинского законодательства, поскольку на украинской территории следственные действия могут вести только украинские следственные органы, или - с разрешения соответствующих структур, а Киев россиянам таких разрешений не давал.

Во-вторых, это и нарушение Уголовного кодекса РФ, который предусматривает, что следственные органы могут работать только на территории федерации. "И фактически, это признание оккупации РФ Донбасса, если там шныряют уже не только военные, ФСБшники, потеряшки, но и следователи", - добавила И.Геращенко.

"Россияне категорически отказались предоставить ОБСЕ и Украине какую-либо информацию об этих своих следственных группах. Также в отчетах СММ ОБСЕ зафиксировано, что россияне также отказались показать тела взорванных боевиков и не допустили в больницы, где содержатся раненные. Это еще раз свидетельствует о российском следе зачистки подельников", - написала она.

Таким образом, отмечает И.Геращенко, все, что сегодня происходило в Минске, "только закрепляет во мнении, что убийство главаря боевиков в Донецке было спланировано его кураторами из Москвы (Кремль зачищает свидетелей своих преступлений и своих подельников на оккупированном Донбассе), или же это были уголовные рейдерские разборки между самими террористами".

Кроме этого, представитель Украины в гуманитарной подгруппе рассказала, что так называемые представители ОРДЛО пытались сегодня весь день - и в группах, и на заседании ТКГ – "разыграть дешевый водевиль и устроить провокацию с "минутой молчания" по террористу".

"Украинская делегация, конечно, сразу же вышла из зала, оставив ОРДЛО с россиянами самим поминать своих подельников. А когда мы вернулись в зал, то обратились к ОБСЕ с призывом почтить минутой молчания десятки украинцев, убитых в результате российской агрессии на Донбассе. Среди погибших от российских убийц и их марионеток – наши военные и гражданские, женщины и дети. Украинская делегация вся встала. Россияне, которые несут ответственность за каждого убитого украинца, и их манкурты – янычары, сидели. Не забудем .... не простим ....", - написала первый вице-спикер Верховной Рады.

В ходе встречи в среду украинская сторона также поинтересовалась, "куда исчез гражданин Плотницкий, по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинском и международных судах, вместе с подельниками. Ответа нет ".

А.Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва возле донецкого кафе "Сепар". В воскресенье он был похоронен на кладбище "Южном".

Теги: #следователи #ткг #геращенко #захарченко #минск
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