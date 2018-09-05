События

12:10 05.09.2018

Матери Сенцова повторно отказали в помиловании сына

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Матери Сенцова повторно отказали в помиловании сына

Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа отказала матери осужденного в РФ украинского кинорежиссера Олега Сенцова Людмиле в принятии к рассмотрению ходатайства о помиловании ее сына.

Соответствующий ответ от 21 августа за подписью и.о. председателя комиссии опубликовал в среду на своей странице в Facebook адвокат украинского политзаключенного Дмитрий Динзе.

В нем указывается, что в соответствии с указом президента РФ от 28 декабря 2001 года сам осужденный обращается с ходатайством о помиловании к президенту РФ в письменной форме.

"Таким образом, осужденному Сенцову О.Г. необходимо самому подать ходатайство о помиловании на имя президента Российской Федерации через администрацию ФКУ ИК-8 УФСИН России по ЯНАО", - говорится в ответе комиссии по помилованию.

В нем также указано, что ранее в комиссию уже поступало ходатайство от Л.Сенцовой, аналогичное этому, и ей "также направлены соответствующие разъяснения".

Теги: #сенцов #мать #помилование #отказ
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