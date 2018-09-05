Киев должен просить ОЗХО о мониторинге ситуации возле завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму - Чубаров

Украина должна обратиться в Организацию по борьбе с химическим оружием (ОЗХО) с просьбой провести мониторинг ситуации на территории завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму, где произошел выброс химикатов, заявляет председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат из фракции "Блока Петра Порошенко" Рефат Чубаров

"В этой ситуации считал бы необходимым обратиться Украинскому государству, в частности МИД, к Организации по борьбе с химическим оружием, чтобы они осуществили мониторинг на территории вокруг завода "Крымский титан", - заявил он с трибуны Верховной Рады на пленарном заседании в среду.

Р.Чубаров, ссылаясь на оценку экспертов, подчеркнул, что причиной экологической катастрофы в оккупированном Крыму может быть утрата контроля российский армией над боевыми отравляющими веществами, "которые они могут хранить на территории "Крымского титана".

При этом председатель Меджлиса добавил, что информация, которую предоставляет российская оккупационная власть, не вызывает доверия.

"Сейчас такими действиями и теми, которые будут осуществляться якобы для того, чтобы устранить последствия этой катастрофы – там планируется проведение водопровода с Каркинитского залива – в Крыму осуществляется экоцид", - заявил нардеп.

Как сообщалось, после выброса неизвестного вещества в ночь на 24 августа на севере оккупированного Крыма, жители г.Армянск (оккупированный РФ Крым) начали массово жаловаться соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Оккупационные власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода – филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель. Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму.

В свою очередь представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и г.Севастополя Исмаил Халиков на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировал, что 4 сентября появилась информация о том, что концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Он сообщил, что эта информация передана в международные организации ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Красный крест "с целью документирования фактов нарушения прав человека", а также прокуратуру АР Крым (базируется в г.Киеве) для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.