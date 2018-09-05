События

11:31 05.09.2018

Глава УПЦ-КП ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

2 мин читать
Глава УПЦ-КП ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года, а те церкви, которые не примкнут к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.

"Томос будет. После Томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права. Собор означает, что все три церкви объединились в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине", - сказал глава УПЦ-КП в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

На вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: "В этом году".

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что по итогам 2 сентября общее собрание (синаксис) епископата Вселенского патриархата рассматривает вопрос предоставления Томоса об автокефалии для Украины в намеченном направлении: "…дело Томоса движется так, как необходимо".

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви (в том числе в Украине) без учета позиции Русской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата в октябре может принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

Теги: #филарет #церковь
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Вселенский патриархат сможет предоставить автокефалию Украинской церкви без согласования с Москвой - Порошенко

УПЦ-КП считают правопреемницей утвержденной в Киевской Руси церкви вчетверо больше украинцев, чем УПЦ (МП) – соцопрос "Рейтинг"

В МИД Украины осуждают и расценивают как провокацию препятствование строительству храма УГКЦ в Белой Церкви

Папа Римский одобрил новое положение церковного катехизиса, провозглашающее неприемлемость смертной казни

В крестном ходе УПЦ-КП в Киеве приняли участие от 65 до 150 тыс. верующих

Порошенко гарантирует, что власть не будет вмешиваться в церковные дела

Порошенко надеется на поддержку Украины со стороны Сербской православной церкви - встреча с патриархом

Поддерживают создание автокефальной поместной церкви в Украине более 30% граждан, не поддерживают почти 20% - соцопрос

Климкин считает, что томос об автокефалии православной церкви в Украине будет передан в осязаемом будущем

В Прикарпатье сгорела деревянная церковь

ПОСЛЕДНЕЕ

Матери Сенцова повторно отказали в помиловании сына

Киев должен просить ОЗХО о мониторинге ситуации возле завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму - Чубаров

Генпрокурор предложил журналистке Седлецкой встретиться, чтобы объяснить получение доступа к информации с ее телефона

Наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли получить информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в Донецке

В Одесской области стартовали укранско-румынские учения "Riverine-2018"

Дежурящим на админгранице с Крымом пограничникам выдали спецзащиту из-за химических выбросов на оккупированном полуострове

Более 400 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

На подконтрольной части Украины людям ничего не угрожает в связи с ситуацией с крымским "Титаном" - Черныш

В субботу в Киеве стартует II Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet"

В Киеве по 9 сентября будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА