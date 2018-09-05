Глава УПЦ-КП ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) уверен, что единая поместная церковь в стране будет создана до конца текущего года, а те церкви, которые не примкнут к ней, должны называться Русская православная церковь в Украине.

"Томос будет. После Томоса будет Собор тех архиереев, которые обратились ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии. Те, кто не обращался, на Соборе не будут иметь права. Собор означает, что все три церкви объединились в одну единую поместную украинскую автокефальную церковь, и он изберет своего предстоятеля и будет в Украине одна украинская церковь, а те, кто не присоединится к этой украинской церкви, должны называться Русская православная церковь в Украине", - сказал глава УПЦ-КП в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду в Киеве.

На вопрос о перспективах создания в Украине единой поместной церкви он ответил: "В этом году".

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос о единой поместной православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента ко Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии.

Священный Синод Вселенского патриархата в Константинополе принял к рассмотрению обращение президента Украины и решил начать процедуру, необходимую для предоставления автокефалии УПЦ.

Глава информационного управления Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что по итогам 2 сентября общее собрание (синаксис) епископата Вселенского патриархата рассматривает вопрос предоставления Томоса об автокефалии для Украины в намеченном направлении: "…дело Томоса движется так, как необходимо".

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Вселенский патриархат на своем собрании принял решение о возможности предоставлять право государствам на создание поместной соборной православной церкви (в том числе в Украине) без учета позиции Русской православной церкви.

Синод Вселенского патриархата в октябре может принять решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.