Генпрокурор предложил журналистке Седлецкой встретиться, чтобы объяснить получение доступа к информации с ее телефона

Главный редактор программы антикоррупционных расследований "Схемы" Наталия Седлецкая сообщила, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко приглашает ее на встречу в среду, чтобы объяснить получение прокуратурой доступа к информации с ее телефона.

"Вчера около полуночи мне позвонила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган. Сообщила, что генпрокурор приглашает меня сегодня на закрытую встречу. Без камеры. На 15:30. Цель – якобы чтобы объяснить, зачем ГПУ прибегло к такому шагу – снятию информацию с моего телефона за полтора года", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Она отметила, что по утверждению Генпрокуратуры, следствие интересует только передвижение и местонахождение телефона, а не СМС или содержание ее разговоров.

"Не извиниться. Не признать, что это излишество, которое отменят. Что это самоуправство следователя, которого накажут. А объяснить, что иначе как изучить мои маршруты за 17 месяцев, они собрать доказательства об одном дне не могли", - добавила журналистка.

Вместе с тем Н.Седлецкая заявила, что "Радио "Свобода"" приглашает Ю.Луценко в это же время в 15:30 "вместо кулуарной встречи за закрытыми дверями дать открытый комментарий в прямом эфире".

"В деле, которое вызвало такой резонанс, генпрокурор должен найти в себе смелость публично объяснить такой шаг своего подчиненного и быть готовым открыто ответить на все вопросы", - добавила она.

Как сообщалось, 4 сентября, редакция программы антикоррупционных расследований "Схемы" заявила, что Генпрокуратура получила доступ к информации телефона главного редактора программы Н.Седлецкой и расценила это как давление на независимого журналиста.

"Печерский районный суд Киева предоставил доступ Генеральной прокуратуре к телефонным разговорам, СМС и местонахождении телефона Натальи Седлецкой по делу о вероятном разглашении государственной тайны и данных досудебного следствия директором НАБУ Артемом Сытником. Не за конкретный день, а за 17 месяцев", - сказано в заявлении, обнародованном на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в соцсети Фейсбук во вторник.

Команда "Схем" осудила преследование и давление на главного редактора программы.

В тот же день спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что информация с телефона Н.Седлецкой, к которой получили доступ прокуроры, не включает содержание разговоров, и не будет никакого вмешательства в профессиональную деятельность и личную жизнь журналиста.

"Судом разрешено провести исследования материалов оператора телекоммуникаций за период в 17 месяцев. Это обусловлено необходимостью установления даты, времени и места вероятной огласки данных с ограниченным доступом руководителем НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - НФ) в рамках уголовного производства по ч.2 ст.163, ч.1 ст.182, ч.1 ст. 328, ч 2.ст.387 Уголовного кодекса Украины", - сообщил спикер Генпрокуратуры.

Кроме того, по его словам Н.Седлецкая выступает вместе с другими гражданами в качестве возможного свидетеля.

Программа "Схемы: коррупция в деталях" – еженедельная телевизионная программа журналистских расследований и аналитики о коррупции в высших эшелонах власти, которая выходит в эфир с июля 2014 года. Совместный проект "Радио "Свобода"" и телеканала "UA: Первый".