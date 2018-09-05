Наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли получить информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщили, что не получили информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в оккупированном Донецке.

"После взрыва, произошедшего на бульваре Пушкина в Донецке 31 августа, обстановка в центре города (неподконтрольный правительству), по наблюдениям миссии, оставалась спокойной. Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченка и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны А.Захарченка) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ от 3 сентября.

В тот же день, как отмечается в отчете, медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.Гусака в Донецке сообщил членам СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили 6 человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию.

"В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований", - сообщила СММ ОБСЕ.

Ранее в отчете ОБСЕ от 1 сентября наблюдатели миссии указывали, что Донецке, 31 августа, в 17:27, они слышали взрыв, который прогремел в ресторане "Сепар", расположенном в парке недалеко от бульвара Пушкина, 13.

"Наблюдатели отметили, что район вокруг ресторана был огражден. Командир вооруженных формирований сообщил, что вследствие этого взрыва Александр Захарченко получил смертельные ранения, другой член вооруженных формирований был тяжело ранен, и еще 9 человек получили ранения", - сказано в отчете.

Кроме того, СММ ОБСЕ отмечает, что после взрыва 31 августа, в Донецке вследствие которого, по сообщениям, погиб А.Захарченко и были ранены не менее 9 человек, а также другой член вооруженных формирований, по наблюдениям миссии, обстановка в центре Донецка была спокойная.

"2 сентября наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались перед зданием театра оперы и балета, расположенного на ул.Артема,82. Они пришли на анонсированную "церемонию прощания" с погибшим Захарченко.. На фасаде здания театра наблюдатели видели большой плакат с портретом Захарченко. На месте находилось не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами; они охраняли место события", - сказано в отчете СММ ОБСЕ.