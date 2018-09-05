События

10:59 05.09.2018

Наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли получить информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в Донецке

2 мин читать
Наблюдатели СММ ОБСЕ не смогли получить информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в Донецке

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ) сообщили, что не получили информацию о лицах, пострадавших в результате взрыва 31 августа в оккупированном Донецке.

"После взрыва, произошедшего на бульваре Пушкина в Донецке 31 августа, обстановка в центре города (неподконтрольный правительству), по наблюдениям миссии, оставалась спокойной. Миссия уточняла сообщения о лицах, получивших ранения в результате вышеупомянутого взрыва. 3 сентября в морге Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина наблюдателям сообщили, что тела Александра Захарченка и другого члена вооруженных формирований (члена личной охраны А.Захарченка) были доставлены в морг со смертельными ранениями от взрыва", – сказано в сообщении СММ ОБСЕ от 3 сентября.

В тот же день, как отмечается в отчете, медперсонал Института неотложной и восстановительной хирургии им.В.Гусака в Донецке сообщил членам СММ, что после взрыва 31 августа к ним поступили 6 человек с различными травмами от взрыва, однако медицинские работники отказались предоставить какую-либо другую информацию.

"В этот же день медперсонал Донецкой областной клинической больницы им.М.Калинина отказался предоставить команде СММ информацию о лицах, получивших ранения в результате взрыва 31 августа без разрешения руководителей вооруженных формирований", - сообщила СММ ОБСЕ.

Ранее в отчете ОБСЕ от 1 сентября наблюдатели миссии указывали, что Донецке, 31 августа, в 17:27, они слышали взрыв, который прогремел в ресторане "Сепар", расположенном в парке недалеко от бульвара Пушкина, 13.

"Наблюдатели отметили, что район вокруг ресторана был огражден. Командир вооруженных формирований сообщил, что вследствие этого взрыва Александр Захарченко получил смертельные ранения, другой член вооруженных формирований был тяжело ранен, и еще 9 человек получили ранения", - сказано в отчете.

Кроме того, СММ ОБСЕ отмечает, что после взрыва 31 августа, в Донецке вследствие которого, по сообщениям, погиб А.Захарченко и были ранены не менее 9 человек, а также другой член вооруженных формирований, по наблюдениям миссии, обстановка в центре Донецка была спокойная.

"2 сентября наблюдатели видели несколько тысяч человек (мужчины и женщины, в возрасте от 18 до 60 лет), которые собрались перед зданием театра оперы и балета, расположенного на ул.Артема,82. Они пришли на анонсированную "церемонию прощания" с погибшим Захарченко.. На фасаде здания театра наблюдатели видели большой плакат с портретом Захарченко. На месте находилось не менее 100 членов вооруженных формирований, некоторые из которых были вооружены автоматами и пистолетами; они охраняли место события", - сказано в отчете СММ ОБСЕ.

Теги: #донецк #оос #захарченко #обсе
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики 24 раза обстреляли позиции ВСУ, в том числе из противотанковых ракетных комплексов

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ, потерь нет – штаб ООС

Трижды боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в понедельник днем

Боевики с начала суток в понедельник осуществили 4 прицельных обстрела позиций ООС

Боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ, четверо военных ранены, еще четверо – легкие повреждения

Пятеро украинских военных ранены в воскресенье на Донбассе

На Донбассе в ночь воскресенье ранен украинский военный – Минобороны

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения

Боевики в Донецке силой выбивают у задержанных признания причастности к убийству Захарченка

ПОСЛЕДНЕЕ

Директор НАБУ выступает за устранение рисков давления на будущих судей ВАКС

Матери Сенцова повторно отказали в помиловании сына

Киев должен просить ОЗХО о мониторинге ситуации возле завода "Крымский титан" в оккупированном Крыму - Чубаров

Глава УПЦ-КП ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года

Генпрокурор предложил журналистке Седлецкой встретиться, чтобы объяснить получение доступа к информации с ее телефона

В Одесской области стартовали укранско-румынские учения "Riverine-2018"

Дежурящим на админгранице с Крымом пограничникам выдали спецзащиту из-за химических выбросов на оккупированном полуострове

Более 400 рейсов отменены в Японии из-за тайфуна, 300 человек пропали без вести

На подконтрольной части Украины людям ничего не угрожает в связи с ситуацией с крымским "Титаном" - Черныш

В субботу в Киеве стартует II Киевский международный фестиваль театров кукол "pUp.pet"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА