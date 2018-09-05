События

10:21 05.09.2018

В Одесской области стартовали укранско-румынские учения "Riverine-2018"

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В Одесской области стартовали укранско-румынские учения "Riverine-2018"

 4 сентября, в Измаиле Одесской области начались украинско-румынские учения "Riverine – 2018", сообщил пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

"Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай", - отмечается в сообщении.

"Подобные двусторонние украинско-румынские учения "Riverine-2018" мы проводим впервые и они направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии", - отметил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины Андрей Куриленко.

Украинские и румынские военные моряки и пограничники в течение трех дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО в составе многонациональных катерных тактических групп и повысят совместимость катеров флотов и береговой охраны двух стран по вопросам освещения надводной обстановки на реке Дунай, тактического маневрирования и проведения досмотровых операций. Обучение будет проходить на участке реки Дунай от г. Измаил (Украина) до г. Брэила (Румыния) и продлится до 6 сентября 2018 года.

Теги: #учения #украина #румыния
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