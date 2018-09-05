Дежурящим на админгранице с Крымом пограничникам выдали спецзащиту из-за химических выбросов на оккупированном полуострове

Работа Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины скорректирована в связи с химическими выбросами "Крымский титан", который находится на территории аннексированного Крыма, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" помощник главы погранведомства Олег Слободян.

"В связи с данным происшествием мы скорректировали службу пограничных нарядов. В частности, служащим выдали технические средства, средства спецзащиты, в наряды не выходят женщины-военнослужащие. Мы также увеличили количество нарядов, чтобы в случае необходимости пограничники помогали друг другу", - сказал он в комментарии агентству во вторник вечером.

Вместе с тем, О.Слободян подчеркнул, что речи о смены позиций подразделениями Госпогранслужбы не идет. Данные меры означают лишь корректировку работы, и они распространяются на весь Херсонский погранотряд.

Жители Армянска (оккупированный РФ Крым) с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл детали автомобилей, заборы, газовые колонки, ключи, посуду и украшения из металла. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Оккупационные власти Крыма 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода – филиала ООО "Титановые инвестиции" в Армянске, который использует кислотонакопитель. Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого "озера" - 42 квадратных километра, объем - 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата - в перепаде ночных и дневных температур.

Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников "в профилактических целях" отправят на отдых в крымские санатории.

4 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил об угрозе экологической катастрофы в оккупированном Россией Крыму. "Сначала российские оккупанты принесли в Крым и на Донбасс человеческое горе, теперь – экологические катастрофы, которые уничтожают нашу землю", - написал П.Климкин на своей странице в соцсети Фейсбук.

В свою очередь представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей АР Крым и г.Севастополя Исмаил Халиков на своей странице в соцсети Фейсбук проинформировал, что после выброса неизвестного вещества в ночь на 24 августа на севере Крыма, зафиксировано превышение сернистого ангидрида в воздухе. "Сегодня, 4 сентября, появилась информация о том, что концентрация сернистого ангидрида в воздухе превысила норму. Однако насколько эта норма превышена, никаких данных нет", - написал И.Халиков.

Он напомнил, что оккупационные власти Крыма в лице т.н. "главы" Крыма Сергея Аксенова заявили, что работа завода "Титан" остановлена на две недели, и что в школах региона объявляются внеплановые каникулы и детей отправят в санатории.

"Вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено чрезвычайное положение, не эвакуирует взрослое население, а оккупанты продолжают "успокаивать" людей", - добавил представитель украинского омбудсмена по правам жителей Крыма.

Он также рассказал, что по информации от жителей крымских городов Армянск и Яны Капу (переименованный Красноперекопск) на крышах домов, металлических предметах в квартирах образовался похожий на ржавчину маслянистый налет желтоватого оттенка, а в больницах в несколько раз возросли обращения граждан с жалобами на кашель и воспаление слизистой рта, носа, горла и глаз.

"В воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах кое-где лежат мертвые птицы", - добавил он.

И.Халиков сообщил, что эта информация передана в международные организации ООН, ОБСЕ, Всемирную организацию здравоохранения и Красный крест "с целью документирования фактов нарушения прав человека", а также прокуратуру АР Крым (базируется в г.Киеве) для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни.