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01:47 05.09.2018

Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с оргпреступностью

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Украина инициирует создание межгосударственной контактной группы для борьбы с оргпреступностью

На встрече первого заместителя председателя Национальной полиции Украины Вячеславом Аброськиным с председателем Национальной полиции Турции Джелалом Узулкаем было оговорено создание совместно с другими странами межгосударственной контактной группы для борьбы с "ворами в законе", сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"Контактная группа (для борьбы с оргпреступностью – ИФ) будет создана между четырьмя странами - Украиной-Турцией-Азербайджаном-Грузией", – говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник.

Во время двусторонних переговоров стороны также обсудили вопросы сотрудничества в правоохранительной сфере, борьбу с оргпреступностью и ворами в законе, а также продолжение методической и материально-технической помощи по развитию Нацполиции.

"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с трансграничной организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - заявил В.Аброськин.

Кроме того было договорено, что уже в октябре 2018 группа украинских полицейских поедет на обучение в Республику Турция.

Теги: #оргпреступность #коалиция #украина #борьба
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