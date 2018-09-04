События

23:41 04.09.2018

Прокуратура через суд требует устранить нарушения техники противопожарной безопасности в четырех детсадах на Харьковщине

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Прокуратура через суд требует устранить нарушения техники противопожарной безопасности в четырех детсадах на Харьковщине

Дергачевская местная прокуратура направила в Харьковский окружной административный суд иски к сельским и поселковым советам района с требованием устранить нарушения требований законодательства в сфере гражданской защиты, техногенной и пожарной безопасности в 4 детских садиках.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, нарушения были выявлены во время плановых проверок дошкольных учебных заведений, которые в мае этого года проводило райуправление ГУ ГСЧС.

"Ввиду того, что игнорирование должностными лицами требований законодательства по вопросам пожарной и техногенной безопасности, гражданской защиты ставит под реальную угрозу жизни детей, посещающих дошкольные учебные заведения, прокуратура обратилась в суд с исками о необходимости устранения выявленных нарушений в 4 заведениях", - говорится в сообщении.

В информации указано, что в ходе проверок было установлено, что работники детсадов не обеспечены индивидуальными средствами защиты органов дыхания, помещения некоторых садиков не оборудованы системой оповещения о пожаре. Кроме того, здания не обеспечены необходимым количеством воды для наружного пожаротушения, деревянные элементы чердачных покрытий не обработаны средствами огнезащиты и т.п.

Поскольку уполномоченные органы самоустранились от выполнения предписаний ГСЧС, прокуратура обратилась в суд.

Теги: #пожбезопасность #украина #детсады #харьковская_область
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