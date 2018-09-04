Лесной пожар на Харьковщине локализован

Спасателям удалось локализовать горение лесной подстилки на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза вблизи с.Мелиховка Нововодолажского района Харьковской области.

"В 19:10 бойцы ГСЧС локализовали пожар", - сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Как сообщалось, возгорание лесной подстилки произошло во вторник днем.

По состоянию на 18:30 после проведения воздушной разведки установлено, что происходит горение очага пожара вблизи с. Мелиховка Нововодолажского района на площади около 20 га. Проводится опахивание очагов пожара.

К тушению привлечены 129 человек, 32 единиц техники, из них от ГСЧС 109 человек личного состава и 22 ед. техники, в том числе вертолет Ми-8. Вертолет осуществил 5 сбросов воды (10т).