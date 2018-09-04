На подконтрольной части Украины людям ничего не угрожает в связи с ситуацией с крымским "Титаном" - Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Вадим Черныш заявляет, что людям, проживающим в близи административной границы с Крымом, ничего не угрожает из-за ситуации с крупным химзаводом по производству двуокиси титана – филиала ООО "Титановые инвестиции" в г.Армянск.

"Уже прошло одно заседание комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям в Херсонской области. Комиссия не видит сейчас по всем признакам, что есть превышения по показателям. Это означает, что ничего не угрожает людям, чтобы их нужно было отселять либо эвакуировать", - сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По словам министра, на подконтрольной Украине территории, которая наиболее приближена к оккупированному полуострову несколькими государственными службами были взяты пробы воды, грунта и воздуха. Для того чтобы тщательно сделать все необходимые анализы, понадобится некоторое время, после чего общественность будет дополнительно проинформирована.

В то же время, В.Черныш сообщил, что одно из веществ, которое было выявлено, - это сернистый ангидрид. Он уточнил, что присутствие такого вещества в воздухе опасно лишь при неких концентрациях.

"Газоанализаторы, которые есть у Государственной пограничной службы, показали, что действительно такое вещество было в воздухе, но максимально допустимые концентрации в Херсонской области не были превышены", - подчеркнул он.

В то же время, министр отметил, что Украина объективно не владеет всей информацией о ситуации на оккупированной территории, но по всем признакам предвидится, что оккупационная власть полуострова скрыла от населения реальные показатели.

"Когда речь идет, с одной стороны, о безопасности людей, а с другой стороны, о возможности получения сверхприбыли, государству-агрессору абсолютно безразличны люди, хотя РФ "на словах" демонстрирует желание заботиться о них. При этом оккупационная власть закрывает любую информацию, не реагирует на протяжении недели, а потом говорит, что нет угроз, в тоже время, предлагая оздоровить людей в санаториях".

Кроме того, В.Черныш добавил, что для того, чтобы четко видеть в целом ситуацию в динамике необходимо организовать постоянный мониторинг.

Вместе с тем, он подчеркнул, что на данный момент все процессы, связанные с данной ситуацией, находятся под контролем.

"Сейчас так называемая оккупационная администрация пытается перевести дискуссию в сторону того, что якобы в сложившейся ситуации виновата Украина. Украина в этом абсолютно невиновата, абсолютно. Это просто желание на кого-то перевалить свои ошибки и бездеятельность", - заявил глава МинВОТ.

Он подчеркнул, что эксплуатация предприятия и допуск к такой эксплуатации лежит исключительно на руководстве предприятия и на оккупационной власти. "В 2016 году по этому предприятию прокуратура АР Крым возбудила уголовное дело, в том числе из-за того, что нарушалось экологическое законодательство, и было опасное обращение с отходами", - сообщил В.Черныш.

Министр добавил, что прокуратура продолжит расследование, принимая во внимание все новые факты, связанные с "Крымским "Титаном".

Кроме того, по его словам Украина намерена обратиться к международным организациям в связи со сложившейся ситуацией.

"Будет соответствующие обращение к ОБСЕ, я думаю, в ближайшее время. Также я думаю, что Министерство иностранных дел инициирует соответствующие обращения в международные организации", - сообщил В.Черныш

Как сообщалось, работа "Крымского "Титана" будет остановлена на две недели из-за превышения ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова.

ООО "Титановые инвестиции" (Москва) зарегистрировано в июне 2014 года. Летом того же года ему было передано в долгосрочную аренду имущество завода "Крымский титан" (Армянск, Крым). Теперь это предприятие называется "Армянский филиал ООО "Титановые инвестиции".

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Титановые инвестиции" принадлежит кипрской Letan Investments Limited, которая известна также как учредитель холдинговой компании украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа Group DF International GmbH (Австрия).

При этом в 2014 году украинское ЧАО "Крымский титан" было перерегистрировано из Армянска в Киев, затем Group DF переименовала его в Ukrainian Chemical Products.