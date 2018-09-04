В Украине работает многонациональная инспекционная группа Великобритании

В период с 4 по 7 сентября на территории Украины будет находиться многонациональная инспекционная группа Великобритании для проведения инспекций объявленных мест в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Как сообщили во вторник в Управлении верификации Генерального штаба ВС Украины, в состав инспекционной группы Великобритании войдут по одному представителю Дании, Венгрии и Канады.

"Основной целью мероприятий является контроль за соблюдением Украиной количественных ограничений вооружения и военной техники, подпадающей под действие ДОВСЕ. О месте инспекций будет сообщено через 1:00 после прибытия инспекционных групп в пункт въезда/выезда", - говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркивают, что участие Украины в международных договорах и соглашениях в сфере контроля над обычными вооружениями является необходимым условием для поиска новых путей совершенствования механизмов противостояния современным вызовам и угрозам, а также способствует созданию новых инструментов контроля над вооружениями.