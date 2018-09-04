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18:37 04.09.2018

Комиссия Госавиаслужбы согласовала рейсы из Киева в Стамбул для МАУ и "Розы Ветров"

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Комиссия Госавиаслужбы согласовала рейсы из Киева в Стамбул для МАУ и "Розы Ветров"

Комиссия Госавиаслужбы по рассмотрению вопросов о правах на эксплуатацию воздушных линий (ВЛ) рекомендовала главе ведомства предоставить ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) права на регулярные рейсы из Киева в Стамбул с частотой 21 рейс в неделю и авиакомпании "Роза Ветров" с частотой три рейса в неделю с 15 ноября 2018 года на неограниченный срок.

Как сообщила пресс-служба Госавиаслужбы, комиссия также рекомендовала сократить частоту рейсов для авиакомпании "Браво" по маршрутам Киев - Кельн и Киев - Нюрнберг с семи до пяти рейсов в неделю.

Авиакомпании "Анда Эйр" рекомендовано выдать назначения на регулярные рейсы из Киева в Афины (трижды в неделю), Кельн, Нюрнберг и Стокгольм (дважды в неделю).

МАУ рекомендовано расширить частоту на регулярных рейсах из Киева в Гоа с одного до двух в неделю, а также выдать назначение на регулярные рейсы из Киева в Ла-Роману с частотой два раза в неделю.

Авиакомпании "Скайап" рекомендовано выдать назначения на регулярные рейсы из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья в Дубай с частотой дважды в неделю.

Компании "Роза Ветров" рекомендовано дать назначения на "регулярку" Днепр - Сплит и чартеры Киев - Эль-Аламейн, а компании Yanair отказано в расширении частоты на регулярном маршруте Киев - Тель-Авив с 1 до семи рейсов в неделю по той же причине, что и МАУ.

Кроме того, авиакомпании "Мотор Сич" отказано в выдаче назначения на чартеры из Запорожья в Бургас и Варну из-за неподачи полного пакета документов.

В то же время авиакомпании "Атласджет Украина" рекомендовано отказать в выдаче назначений на регулярные рейсы из Киева в Стамбул с частотой трижды в неделю.

Кроме того, комиссия согласовала ряд чартерных назначений.

Теги: #киев #госавиаслужба #рейс #стамбул
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