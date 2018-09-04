Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе во вторник

В течение дня вторника, с 7.00 до 18.00, боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение не применяли, информируют в пресс-центре штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Пренебрегая условиями "школьного" перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Счастье, Пески, Богдановка, Гнутово и Широкино. По защитникам Богдановки враг, кроме того, открывал огонь из противотанковых ракетных комплексов", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 вторника, опубликованной на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.