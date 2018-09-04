Тимошенко назвала ситуацию с журналисткой "Схем" "попыткой установления прямой цензуры в СМИ"

Лидер партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует немедленно прекратить преследование журналистки программы антикоррупционных расследований "Схемы" Натальи Седлецкой, и давление на журналистов.

Комментируя получение Генеральной прокуратурой доступа к переписке и телефонным разговорам Н.Седлецкой, Ю.Тимошенко написала на своей странице в соцсети Facebook, что подобная ситуация является беспрецедентной и недопустимой.

"Это попытка установления прямой цензуры в СМИ, откровенное давление на журналистов. Это не служебная ошибка и не "неприятность", как будут объяснять нам завтра. Это системная и целенаправленная попытка получить контроль над информационным полем страны", - написала лидер "Батькивщины".

Ю.Тимошенко подчеркнула, что это не единичный случай, а тенденция.