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18:23 04.09.2018

"Промпрылад. Реновация" реконструирует завод в Ивано-Франковске в образовательно-офисный кластер к 2024 г.

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ООО "Промпрылад Реновация" (Ивано-Франковск), созданное общественными организациями, выкупит помещения местного завода "Промпрылад" для расширения пилотного проекта реконцепции завода в образовательно-офисный кластер, сообщил СЕО проекта Юрий Фылюк.

"Общая стоимость проекта – порядка $25 млн. Выкуп здания завода планируем завершить до конца 2019 года, стоимость выкупа с сопроводительными расходами – менеджментом и юридическим сопровождением – составит $4,5 млн", - объяснил Ю.Фылюк в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По его данным, общая площадь участка завода составляет 1,8 га, зданий – 27 тыс. кв. м. В планах компании – реконструировать существующие здания и расширить общую площадь до 36 тыс. кв. м за счет достройки. Реконструкция завода завершится до 2024 года.

"До 30% (12,1 тыс. кв. м) площадей мы планируем сдавать по сниженной арендной ставке организациям, которые имеют большое социальное значение, но которые являются малоприбыльными", - отметил Ю.Фылюк.

По его словам, управляющая компания уже получила запросы на аренду более 30 тыс. кв. м.

На территории завода расположатся офисы, коворкинги, фермерский рынок, магазины, детский и арт-центр, пивоварня, кафе и рестораны, спорт-центр, R&D центр, а также хостел и гостиница.

Теги: #ивано_франковск #реконструкция #проект #завод
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