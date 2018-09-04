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18:07 04.09.2018

Львовский горсовет планирует купить 100 автобусов в 2019 году - Садовый

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Львовский горсовет планирует купить 100 автобусов в 2019 году - Садовый

Львовский городской совет в 2019 году планирует купить 100 автобусов, заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Мы будем и дальше покупать новый транспорт: в будущем году планируем закупить еще 100 автобусов", – сказал А.Садовый журналистам во вторник во Львове.

По его словам, в текущем году за средства городского бюджета должны закупить 150 новых автобусов и 30 б/у трамваев, а вскоре будет объявлен тендер на закупку 50 троллейбусов.

Кроме того, мэр Львова заявил, что в данное время горисполком не рассматривает вопрос о повышении тарифа на проезд в автобусах. По его словам, к вопросу о цене проезда можно будет вернуться после того, как будет проведен конкурс на пассажирские автоперевозки во Львове.

На данный момент цена проезда в маршрутках во Львове составляет 5 грн.

Как сообщалось, Львовский горсовет выделил 800 млн грн для покупки в лизинг больших городских автобусов.

Теги: #львов #автобусы #покупка #садовый
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