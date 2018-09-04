"Укргазвыдобування" рассчитывает на быстрое разблокирование своих счетов согласно решению ВСУ

Верховный суд Украины постановил остановить исполнение решения Хозяйственного суда Киева от 17 августа, согласно которому было открыто исполнительное производство и наложен арест на счета АО "Укргазвыдобування", что заблокировало ее деятельность, сообщила пресс-служба компании в понедельник вечером.

"Несмотря на это постановление Верховного Суда и то, что 31 августа юристы "Укргазвыдобування" подали в Департамент государственной исполнительной службы (ГИС) Министерства юстиции Украины все необходимые документы для отмены принудительного взыскания, исполнительные действия по выполнению решения Хозяйственного суда Киева государственным исполнителем не остановлено", - отмечают в УГВ.

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ГИС заблокировала счета "Укргазвыдобування" для взыскания 261 млн грн в связи с нарушением ООО "Карпатыгаз" как оператором по договору совместной деятельности (СД) обязательств по договору лизинга перед ООО "Центр финансового лизинга".

"При блокировании работы УГВ, аресте его счетов и взыскании средств украинская судебная и исполнительная системы продемонстрировали незаурядную ловкость. Надеюсь, что теперь, когда выполнение этого решения было приостановлено судом высшей инстанции, государственные исполнители ГИС проявят государственную позицию и покажут столь же качественную и быструю работу в выполнении постановления Верховного Суда и остановят совершение исполнительных действий в максимально короткий срок", - отметил глава УГВ Олег Прохоренко.

Как сообщалось, Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма принял частичное решение (partial award) в деле по иску "Укргазвыдобування" к "Карпатыгазу" и его акционеру Misen Enterprises (Швеция) о расторжении договора о совместной деятельности (СД).

Суд установил, что договор СД был нарушен со стороны Misen (не полностью внесена доля в СД: только $3,9 млн из $12,5 млн) и со стороны "Карпатыгаза", который не поставил предусмотренные договором измерительные станции.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Укра