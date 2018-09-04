Минобразования предложило для общественного обсуждения условия приема в вузы на 2019 год

Министерство образования и науки Украины предложило для общественного обсуждения проект условий приема в высшие учебные заведения на 2019 год.

"На сайте МОН размещен для общественного обсуждения проект условий приема в заведения высшего образования на 2019 год", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В представленном проекте можно выделить несколько основных изменений и новаций.

Так, предполагается, что в следующем году для поступления в вузы будут принимать сертификаты внешнего независимого оценивания (ВНО) 2018 и 2019 годов по всем предметам. Подать также можно будет сертификаты ВНО за 2017 год, кроме оценок по иностранным языкам - английскому, французскому, немецкому и испанскому.

Планируется также внести изменения в сроки вступительной кампании, основная часть которой должна стать короче.

"В частности, на бакалавра регистрация электронных кабинетов начнется за 9 дней до начала подачи заявлений - 1 июля, а сам прием заявлений и документов на бюджет продлится с 10 до 22 июля. В то же время возможность регистрации электронных кабинетов будет открыта до 30 августа, чтобы через них могли подать заявления поступающие на заочную форму обучения на контракт", - говорится в сообщении.

Среди прочих изменений, предлагается проводить творческие конкурсы до основной сессии ВНО - с 16 марта до 15 мая. В то же время будет предусмотрена дополнительная сессия творческих конкурсов с 1 до 22 июля, но только на контрактные места.

Со следующего года планируется запуск механизма первоочередного зачисления тех абитуриентов в медицинские и педагогические вузы, которые захотят работать в селах.

"Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 "образование/педагогика" и 22 "здравоохранение", которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа", - отмечают в МОН.

Планируется также расширить практику установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особо высоким уровнем общественной ответственности. Так, на 2019 год заложено 150 минимальных баллов по первому и второму конкурсным предметам на специальности отраслей знаний "право", "публичное управление и администрирование" и "международные отношения", а также по второму и третьему конкурсным предметам - на специальность "фармация, промышленная фармация".

Для поступления в магистратуру увеличат перечень специальностей, на которые придется сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку по технологии ВНО. В частности, планируется добавить специальности "музееведение, памятниковедение", "менеджмент социокультурной деятельности", "информационное, библиотечное и архивное дело", а также все специальности отраслей знаний "богословие", "социальные и поведенческие науки", "управление и администрирование", "информационные технологии", "публичное управление и администрирование".

Кроме того, впервые предполагается набор абитуриентов на младшего бакалавра, по двум сертификатам ВНО, однако вступление в следующем году будет только на небюджетные конкурсные предложения.

"Вторая из главных новаций - для поступления на бакалавра на основе младшего специалиста по специальности "экономика" и специальностям отрасли знаний "управление и администрирование" - надо будет подавать сертификат ВНО по украинскому языку и литературе. А для поступления на базе младшего специалиста на бакалавра или магистра медицинского направления обязательным будет сертификат о сдаче Лицензионного интегрированного экзамена "Шаг М", - подчеркнули в Минобразования.