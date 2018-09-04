События

13:09 04.09.2018

В Киеве арестовали гражданина Сирии, разыскиваемого Интерполом по подозрению в убийстве в Германии

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Суд в Киеве принял решение об аресте на 40 суток гражданина Сирии, который находится в международном розыске по подозрению в совершении убийства на территории Германии.

Как сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Киева, этого мужчину задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Голосеевского управления полиции и уголовного розыска Главного управления Нацполиции в Киеве в рамках международного сотрудничества.

По результатам рассмотрения ходатайства Киевской местной прокуратуры №1 по отношению к гражданину Сирии суд применил временный арест сроком на 40 суток до получения запроса о его выдаче от компетентных органов Германии.

Теги: #сирии #германия
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