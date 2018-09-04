Минобороны до конца 2018 года дополнительно необходимо более 13 млрд грн

Дополнительная потребность Министерства обороны Украины на 2018 год составляет 13,1 млрд грн.

"Дополнительная потребность в средствах до конца 2018 года определена во исполнение пункта 21 заключительных положений закона "О Государственном бюджете Украины на 2018 год" и составляет 13110,1 млн грн", - говорится в ответе Минобороны на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В частности, по бюджетной программе "Руководство и военное управление Вооруженными силами" дополнительная потребность составляет 73,4 млн грн, по программе "Обеспечение деятельности ВСУ и подготовка войск" – 8,99 млрд грн, "Медицинское лечение, реабилитация и санаторное обеспечение личного состава ВСУ, ветеранов военной службы и членов их семей, ветеранов войны" – 121,1 млн грн, "Подготовка военных специалистов в вузах, повышение квалификации и переподготовка военных специалистов и государственных служащих, начальная военная подготовка и патриотическое воспитание молодежи" – 482,2 млн грн, "Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" – более 3,187 млрд грн, "Утилизация боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечения живучести и взрывопожаробезопасности арсеналов, баз и складов ВСУ" – 152,5 млн грн, а также по программе "Обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта" дополнительно необходимо 103,6 млн грн.

Кроме того, в Минобороны напоминают, что при подготовке проекта госбюджета на текущий год министерство подавало бюджетный запрос на финансирование в размере 108,1 млрд грн, но в законе "О Госбюджете на 2018 год" было предусмотрено лишь 86,6 млрд грн.