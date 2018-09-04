В сентябре в центре Киева пройдет образовательный фестиваль "Маркет языков" для популяризации изучения иностранных языков

В центре Киева 15 сентября пройдет масштабный образовательный фестиваль "Маркет языков", призванный популяризировать изучение иностранных языков.

"Мы от Мининформполитики вынесли такую идею, чтобы организовать массовый фестиваль, куда можно будет прийти и из первоисточников увидеть, как качественно и профессионально научиться разговаривать на разных языках", - сообщила советник министра информационной политики по вопросам международной коммуникации Марина Соботюк на пресс-конференции во вторник в Киеве.

По ее словам, на фестивале будут представлены локации посольств, в которых будут информировать желающих, в частности студентов, где и как можно изучать язык.

Мероприятие с целью популяризации изучения иностранных языков организовывают Мининформполитики и проект Lingva.Skills по инициативе Студенческого совета при этом министерстве.

В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, презентации лингвистических школ, ярмарок вакансий, концерт и др.

Среди прочего, на фестивале состоится презентация сферического кинотеатра "Украина 360", а также будут представлены фильм "Узники Кремля" на английском языке и короткометражная лента "Дякую".

Кроме того, во время "Маркета языков" запланировано проведение самого массового урока по английскому языку и праздничного концерта.

Фестиваль состоится 15 сентября 2018 года в центре Киева, на улице Крещатик на отрезке от Майдана Независимости до улицы Прорезная.