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12:42 04.09.2018

Рада приняла закон о дерегуляции сахарной отрасли

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Рада приняла закон о дерегуляции сахарной отрасли

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон №4532 "О признании утратившими силу некоторых законов Украины о государственном регулировании производства и реализации сахара", основной целью которого является дерегулирование сахарной отрасли.

За соответствующее решение проголосовали 263 народных депутата.

Законопроект №4532 был зарегистрирован в парламенте 27 апреля 2016 года при поддержке профильного комитета, министра и ассоциации, а 17 мая 2018 года принят в первом чтении.

Данным документом отменяются нормы закона "О государственном регулировании производства и реализации сахара", которым определяются ограничения на поставки сахара на внутренний рынок (квота "А") и устанавливаются минимальные цены на сахар и сахарную свеклу.

"В связи с изменениями, которые произошли на внутреннем и мировом рынках сахара за последние годы, необходимость в административном регулировании, введенном действующим законом Украины, потеряла актуальность. Именно поэтому Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины неоднократно подчеркивала важность отмены квоты на внутренние поставки и дерегуляции рынка сахара в Украине в целом, и мы искренне благодарны всем народным депутатам, которые сегодня поддержали эту важную инициативу", - прокомментировали принятие закона в Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор".

Теги: #сахар #рада #сахарная_свекла
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