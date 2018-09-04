События

12:29 04.09.2018

Тридцатиградусная жара отступает: в Украине станет прохладнее

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Тридцатиградусная жара отступает: в Украине станет прохладнее

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, поэтому почти везде увеличится облачность; и хотя над территорией Украины продолжит господствовать теплый воздух, но дневная температура немножко снизится, сообщает Укргидрометцентр во вторник.

В целом по стране без осадков, лишь в западных, Одесской и Николаевской областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, на крайнем востоке страны 9-14°; днем 24-29°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 21-26 °.

В Киеве - без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 05 сентября самая высокая температура днем была 30,5 в 2008г., самая низкая ночью 3,3 в 1901, 1906г.

6 сентября в западных и южных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 20°; днем 23-28°, на Прикарпатье местами 20-22°.

В Киеве – без осадков. Ветер восточный, 5-10 м / с. Температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

4 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 23°.

Теги: #погода #укргидрометцентр #прогноз
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Интерфакс-Украина
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