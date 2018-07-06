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11:21 06.07.2018

Гройсман обещает разработку решений для недопущения трагедий, подобных ЧП на Ровенском полигоне

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Гройсман обещает разработку решений для недопущения трагедий, подобных ЧП на Ровенском полигоне

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил необходимость разработки решений для недопущения возникновения чрезвычайных происшествий в воинских частях, подобных произошедшему на Ривненском общевойсковом полигоне.

"Трагедия на полигоне на Ривненщине. (…) Будет расследование. Но остается вопрос контроля и недопущения подобных ситуаций. Нарабатываем нужные решения, всё, от нас зависящее, будет сделано", - написал глава правительства в микроблоге в Твиттере.

"Хотел бы выразить свои соболезнования семьям погибших. Очень жаль, что далеко от фронта мы потеряли наших воинов. Это огромная утрата", - сказал премьер в ходе часа вопросов к правительству.

В.Гройсман добавил, что будет проведено расследование и "будут результаты". "Кстати, я думаю, что нам нужно посмотреть на результаты расследования прошлого такого случая", - указал он.

Как сообщалось, в пятницу, 6 июля, в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на 233-м Ривненском общевойсковом полигоне произошло ЧП: по предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин произошедшего.

Теги: #трагедия #взрыв #полигон #ривненская_область
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