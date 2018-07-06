События

09:41 06.07.2018

Трое бойцов ВСУ погибли, еще девять ранены из-за разрыва миномета на учениях на Ривненском полигоне

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Трое бойцов ВСУ погибли, еще девять ранены из-за разрыва миномета на учениях на Ривненском полигоне

На Ривненском полигоне в одной из воинских частей произошел, предварительно, разрыв миномета, в результате трое военнослужащих погибли, еще девять получили различные ранения, сообщает пресс-служба командования Сухопутных войск ВСУ.

"6 июля в 05.55 во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ривненском общевойсковом полигоне произошло ЧП. По предварительным данным, в результате разрыва миномета трое военнослужащих погибли из-за полученных травм, несовместимых с жизнью, еще девять получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По решению командующего Сухопутных войск ВСУ бригадные тактические учения приостановлены. Назначено служебное расследование причин произошедшего на огневой позиции.

В настоящее время обстоятельства трагического события выясняются.

На странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке указано, что трагедия произошла на 233-м Ривненском общевойсковом полигоне.

Теги: #жертвы #ривненская_область #полигон #миномет #разрыв
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